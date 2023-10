Mário Silva após goleada sofrida frente ao Sporting: «Benfica vai ser a melhor equipa de Portugal»

Após a pesada derrota () este sábado sofrida na receção ao rival Sporting, Mário Silva, treinador de futsal do Benfica, lamentou a falta de eficácia dos seus jogadores mas sublinhou: "Esta equipa vai ser a melhor de Portugal"."Primeiro, acho que nós jogámos bem demais em momento do que estes dérbis exigem. As pessoas não gostam de ouvir isto, criámos mais situações de golo iminente, mas o Sporting teve uma estratégia muito simples para este jogo, jogou de uma forma mais direta e caprichou na bola parada e nós não fomos disciplinados no que nos compete. Este é um jogo de rigor. Um palmo ao lado define tudo. Este jogo para mim não decide nada. Podem cobrar estas palavras no final da época e eu vou estar aqui para dar a cara com um sorriso. Esta equipa vai ser a melhor de Portugal. Não me recordo de um jogo, desde que aqui estou, que tenhamos criado tantas situações em progressão frente à baliza do Sporting. O rigor e a disciplina tem de cá estar, e isso faltou hoje", começou por dizer o técnico dos encarnados, em declarações aos microfones do 'Canal 11', no final do jogo disputado na Luz."Este Benfica tem um plantel com qualidade, mas acima de tudo, tem um potencial tremendo, não é capacidade. Hoje um miúdo cometeu um erro que eu estou disposto a comprá-lo todos os dias. Não é por esse erro que perdemos aqui hoje. Hoje não fomos os melhores. Este Benfica está aqui para ganhar tudo este ano."