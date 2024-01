Mário Silva chama 'vândalo' a Taynan: «Aquilo que se passou aqui foi uma vergonha, é batota»

O dérbi de futsal que coroou o Sporting como vencedor da Taça da Liga continua a provocar uma enorme onda de polémica. Agora, Mário Silva, treinador do Benfica, não poupou críticas a Taynan por o ala ter invadido a quadra e travado o ataque do Benfica, falando em "vergonha", "batota" e chamando-o, inclusive, de "vândalo"."Eu entre fazer o certo e aquilo que está mais perto para ganhar, eu faço o certo. É assim que falo para a minha equipa e educo o meus filhos. Temos de nos dedicar à formação e ao saber para sermos bons e melhores e não à chico-espertice. Foi isso que me trouxe até aqui. Aquilo que se passou aqui foi uma vergonha. Estamos a falar de um lance, no melhor dérbi do mundo, que está a ser visto em tudo o mundo e nos últimos minutos, quando estamos a perder por um e à procura de marcar, e alguém que não devia sequer pertencer ao futsal, porque quem está capaz de fazer isto não está capaz de pertencer a este desporto, não é por acaso que já esteve 15 jogos castigado. A identidade do futsal português, de seriedade, que ganha de forma certa e como o Sporting tem ganho muitas vezes de forma certa, mas hoje… peço desculpa, não podemos deixar passar isto de forma clara e tem de ser penalizado. O que presenciei hoje é batota. A mensagem que passámos a futuros treinadores e ao mundo do futsal é que vale tudo para ganhar. No desporto, um dos resultados possíveis é a derrota e temos que a saber aceitar e conviver com ela. Esta derrota tem de ser analisada, porque senão o que vai acontecer é a chico-espertície do povo latino português que vai começar a levar jogadores para o banco para travar contra-ataques. Isto é inadmissível. É inadmissível o que fizeram ao Benfica. Primeiro a atitude do atleta, que não é um atleta, é um vândalo. Segundo, pela decisão da equipa de arbitragem. Estamos a permitir que este tipo de situações possam ser recorrentes. O ano passado vencemos 4-1 e o jogo não foi para 4-1. Hoje merecíamos ganhar porque jogámos mais, mas o Sporting seria um digno e respeitoso vencedero, mas tem de ser da forma certa. Deixando sangue, suor e lágrimas, estamos disponíveis para perder, mas desta forma fica difícil andar da forma certa no desporto", atirou o técnico das águias na conferência de imprensa.