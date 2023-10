Mário Silva destaca seriedade do Benfica: «Resolvemos rápido e gerimos»

No final do encontro Mário Silva frisou que a forte entrada em jogo foi decisiva. "Tentámos resolver o mais rápido possível de forma séria, comprometida e solidária para não sofrer algum dissabor face ao apoio eles tinham, com um pavilhão cheio. Fizemos isso, dilatámos o marcador e isso deu-nos capacidade para ir gerindo os momentos do jogo", disse o técnico do Benfica.

"Conseguimos os objetivos de forma competente, ou seja, a qualificação para a Ronda de Elite e no 1º lugar, algo que pode condicionar a constituição do grupo na próxima fase", acrescentou