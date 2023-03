Mário Silva e o Benfica: «Todos gostam de ver o seu nome associado a projetos dessa dimensão, mas…»

Depois da saída de Pulpis do comando técnico da equipa de futsal do Benfica, Mário Silva, treinador do Leões de Porto Salvo, tem sido associado ao emblema da Luz, onde já esteve como adjunto. Apesar disso, o técnico mostra-se tranquilo em relação à situação."Tenho lidado [aos rumores] com toda a graça que tenho. Naturalmente, como devem calcular, todos os treinadores gostam de ver o seu nome ligado a projetos dessa dimensão, mas sou treinador do Leões de Porto Salvo e tive competição ontem. Fico mais satisfeito por termos ganho da forma como ganhamos e por sermos a segunda defesa menos batida do campeonato", referiu, à margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. De resto, Mário Silva deixou muitos elogios ao evento: "A quantidade de treinadores curiosos que querem ouvir as intervenções neste fórum é algo fantástico e diferenciador. Para além disso, esta questão das partilhas é extremamente importante, dá-me a oportunidade de ouvir as experiências de treinadores como o Luís [Freire] e o Leonardo [Jardim], que são de uma dimensão muito diferente da minha. É mais um momento de aprendizagem que levo para o futuro".Mário Silva deu ainda a sua perspetiva em relação à forma como o futebol pode aprender com o futsal. "Sem qualquer falta de humildade, penso que o futebol tem muito a ganhar se beber do futsal. Temos a plena consciência que nunca chegaremos à dimensão do futebol, que é uma indústria com uma dimensão gigantesca. Nós não temos essa ambição, até porque seria desmedida e estaríamos sempre a trabalhar no insucesso, mas confesso que, do ponto de vista do treino e de alguns detalhes, pode haver esse contributo. O nosso campo é tão reduzido que, se fosse transposto para a dimensão do futebol, eram 33 atletas contra 33 atletas. Isso cria-nos a nós, treinadores de futsal, algumas dificuldades na criação e criatividade que temos de ter para o exercício. Já ouvi uma equipa técnica de um clube grande, penso que em Inglaterra, que já aportou isso e que tem um treinador de futsal que traz ideias novas. O próprio Guardiola já disse que já bebeu do futsal e penso que a nossa modalidade pode aportar ainda mais valor ao futebol", rematou.