Mário Silva: «É uma falácia achar que o Sporting é muito bom na bola parada e o Benfica não»

Mário Silva mostrou-se satisfeito pelo triunfo (3-2) dos seus jogadores no jogo 2 da final do playoff de futsal, forçando a decisão do campeonato nacional a ir, pelo menos, ao jogo 4. Em declarações aos microfones do 'Canal 11' no final da partida, o treinador do Benfica sublinhou que o resultado do primeiro jogo da final "não é exemplo do tipo de jogo ou resultado que habitualmente acontece em dérbis", deixando ainda grandes elogios à "falange" de adeptos que hoje marcou presença nas bancadas do Pavilhão da Luz.





"Os resultados serão sempre assim nos dérbis, o que se passou no dérbi passado não é exemplo daquilo que nós somos nem sequer do tipo de jogo ou resultado que habitualmente acontece nos dérbis. Acho que hoje acabámos por entrar bem no jogo, depois em alguns momentos pecámos na marcação do pivô. Tivemos também algum perigo para a nossa baliza durante a primeira parte em más definições que por mérito nosso criámos vantagens e depois definimos mal e depois criaram contra-ataques contrários. Mas também nos livres que o Sporting acabou por beneficiar e acabou por fazer um golo", atirou o técnico benfiquista, continuando: "Na segunda parte, parece-me que controlámos melhor cada um desses três momentos, sendo que o dos livres acaba por ser fruto das decisões da equipa de arbitragem, que nós não podemos controlar nem focar nisso. Controlámos melhor esses momentos, fomos mais competentes a sair com bola, mais agressivos a atacar a baliza do Sporting, iniciámos e tivemos desde o primeiro ao último minuto da segunda parte mais vezes por cima no jogo. Foi um resultado positivo, difícil, como serão todos, mas um resultado merecido.""Aquilo que nós essencialmente não fizemos bem, como disse na 'flash' do jogo anterior. A forma como defendemos. O Sporting tem muita qualidade nas bolas paradas, mas nós também temos. É uma falácia achar que o Sporting é muito bom na bola parada e o Benfica não. As duas equipas são de excelência na bola parada e nós hoje provámos isso. Mas a forma como nós não nos disponibilizámos a não defender, já não digo a defender, no primeiro jogo é inexplicável, eu assumi isso e não sei como explicar. Hoje fomos nós próprios. Apesar de não decidir o campeonato, hoje ficaria muito difícil [em caso de triunfo do Sporting]. Acima de tudo, com esta falange de adeptos em nossa casa nós conseguimos dar sempre sempre mais um pouquinho. Este resultado é inteiramente dedicado a todos eles hoje", terminou.