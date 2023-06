Mário Silva lamenta agressões no Sp. Braga-Benfica: «O que aconteceu no final foi uma vergonha»

Mário Silva mostrou-se satisfeito pelo apuramento do Benfica para a final do playoff da Liga Placard, título que irá discutir com o Sporting numa final disputada à melhor de cinco. Em declarações ao 'Canal 11' no final da partida em Braga, o treinador das águias sublinhou a justiça no cômputo geral da eliminatória, lamentando a falta de eficácia que a equipa teve quando se encontrava em situação defensiva no 5 para 4 do Sp. Braga e ainda alguma confusão que terá acontecido logo após o apito final do encontro.





"Acho que fomos a equipa que, durante a primeira parte, mais vezes procurou da forma certa a baliza porque o Sp. Braga é uma equipa que defensivamente tem uma capacidade muito acima da média e estamos a falar a nível internacional. É uma equipa que é muito difícil de sofrer golos. E sabe disso, então arriscou menos no processo ofensivo para conseguir levar o jogo o mais longe possível. Quando conseguimos marcar primeiro, o processo fica simplificado. Gostava de melhorar o processo do 5 para 4 defensivo, e melhorámos. Conseguimos não sofrer golos nesse momento mas depois temos de ser mais perspicazes quando recuperámos a bola. Temos várias oportunidades para fechar o jogo de baliza aberta e não concretizámos e depois torna-se mais difícil porque a equipa que está a arriscar em 5 para 4 acredita até ao final. Não devíamos ter permitido o Sp. Braga acreditar até ao final. Reconheço que também estamos a falar de uma equipa que tem excelentes jogadores, três deles foram campeões nacionais pelo Benfica comigo e com o Joel. Robinho e Deivd fazem muita diferença. É uma equipa de muita qualidade. Sp. Braga vendeu muito cara esta vitória. Se eu achava que o Sp. Braga tinha merecido ficar à nossa frente no campeonato e na fase regular, neste momento o que eu sinto é que somos melhores do que o Sp. Braga, fomos melhores do que o Sp. Braga nestes três jogos e merecemos passar", começou por dizer o técnico dos encarnados.

O treinador dos encarnados comentou ainda a troca de agressões entre elementos das duas equipas no final. "A nossa preocupação agora é recuperar destes últimos eventos porque isto que acontece aqui no final é uma vergonha. Não tenho outra expressão. A verdade é que nós estamos remetidos ao nosso meio-campo e não há muito a controlar, penso que também seja culpa nossa da forma como comunicamos para fora o que é o futsal do Benfica e culpa também dos meios de comunicação pela forma como comunicam o futsal do Benfica. Esta equipa, não parece por aquilo que eu leio, oiço e sinto durante a semana, que ganhou a Taça da Liga, a Taça de Portugal e está na final para conquistar o campeonato nacional. Mas parece que não. Parece que estamos numa época de dificuldades e toda a gente tem dificuldades em aceitar perder contra nós. Independentemente disso, o Sporting é um osso duro de roer, não preciso dizer muita coisa sobre isso. Merecidamente é o vencedor da fase regular da Liga Placard, merecidamente o atual campeão nacional e tem uma vantagem em relação a nós que são três dias de recuperação/preparação em relação a nós adicionais, por mérito próprio. Temos de recuperar, afinal alguns detalhes para o jogo com o Sporting que tem nuances diferentes deste Sp. Braga e apresentarmo-nos para disputar esse jogo."