Mário Silva lamenta ausência de Jacaré no dérbi: «Não merecia não poder jogar este jogo»

Mário Silva lamentou o facto de não poder contar com o pivô Jacaré no dérbi de futsal deste sábado diante do rival Sporting, em jogo referente à 4ª jornada da fase regular da Liga Placard, uma vez que o pivô brasileiro de 24 anos – que foi figura ao marcar três golos na conquista da Supertaça frente aos leões, numa vitória por 5-4 após prolongamento em agosto – foi expulso na última ronda, no triunfo suado do Benfica, por 3-2, na deslocação ao recinto do Quinta dos Lombos."A única diferença que temos face a esse jogo é que por infelicidade de um atleta [Jacaré], que foi só o que marcou três golos, não vai poder contar. Hoje em dia acabamos por andar a privilegiar quem finge que quer jogar e isso naturalmente tem-se pago caro", lamentou o técnico dos encarnados na antevisão ao duelo, deixando elogios ao jogador: "O Jacaré tem uma importância muito grande na equipa pelo que permite jogar em profundidade e naquilo que não permite os outros fazerem. Mas mais importante do que isso, está num momento muito bom e tem tido um comportamento excecional mesmo após as expulsões. Infelizmente não poderemos contar com ele e tenho mais pena por ele do que por nós, porque ele não merecia não poder jogar este jogo. É uma questão de verem as imagens..."Mas não será a única contrariedade. O treinador de 40 anos realçou ainda que a pausa para os compromissos das seleções prejudicou a preparação de ambas as equipas, revelando que tem jogadores com problemas físicos. No entanto, está empenhado em alcançar um resultado diferente do registado no jogo 4 da final do ano passado – os leões venceram e sagraram-se campeões – e passar para o 1º lugar da Liga Placard. "Do ponto de vista físico são duas equipas muito capazes, mas vão viver este jogo com o mesmo constrangimento, que é receber os atletas hoje para preparar um jogo daqui a 48 horas. Para quem é treinador, é o maior 'handicap' que temos. Há atletas com limitações físicas, mas felizmente para nós o adversário padece do mesmo problema. Estamos em igualdade de circunstâncias", atirou.E, mesmo não sendo um dérbi decisivo para as contas finais, Mário Silva quer provar que a sua equipa está melhor do que o Sporting. "Apesar de sabermos que o jogo não vai representar qualquer tipo de consequência porque esta competição decide-se em jogos a eliminar no final da época, sabemos que existe sempre um cariz especial porque é um Benfica-Sporting, em que nós queremos mostrar que estamos melhores do que eles e o nosso adversário a mesma coisa", sublinhou, garantindo aos adeptos que os jogadores "vão fazer tudo para lhes dar um resultado diferente do último jogo aqui [na Luz]."De resto, o técnico comentou ainda a estreia a marcar de Edmilson Kutchy, de 21 anos pela Seleção Nacional, numa goleada por 7-1 da equipa das quinas ontem diante da Arménia. "O Kutchy faz parte do Benfica há muitos anos, inclusive de quando eu fazia a coordenação da equipa de sub-19, já o conheço bem e a direção sabe que foi o único atleta que pedi este ano para a equipa. Independentemente disso, aquilo que espero dele é que como faz anos hoje, que tenha trazido bolo e salgadinhos, que é uma obrigação. De resto não espero mais nada!", brincou.