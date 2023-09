Mário Silva após conquista da Supertaça: «Público foi incansável e levou-nos para a frente»

Mário Silva não escondeu a felicidade após o Benfica conquistar a Supertaça de futsal frente ao Sporting, numa partida em que os seus jogadores estiveram a perder por 3-0 e conseguiram dar a volta ao resultado (5-4) já no prolongamento, a 55 segundos para o final.

"Como todas as vitórias, esta sabe muito bem. Do ponto de vista técnico, durante os 40 minutos, procurámos não misturar a emoção com a razão. Depois, é uma descarga emocional grande. Uma mistura de sentimentos e emoções. Acima de tudo, quem aqui esteve pôde viver a experiência de um jogo de emoção até ao fim e isso só engrandece a nossa modalidade", atirou o técnico dos encarnados, antes de elogiar o adversário: "O Sporting tem uma excelente equipa, excelente equipa técnica, treinador e estrutura. Como eles, o Benfica tem isso tudo. Muitas vezes, esquecemos que estes dérbis são o melhor que há no mundo nesta modalidade e perdemos mais tempo a criticar e chamar a atenção do que a enfatizar o que de muito bem foi feito hoje."

Apesar de ter estado com uma grande desvantagem no marcador, o técnico das águias sublinha que foi sempre a sua equipa que teve mais oportunidades de golo. "São duas equipas que se equivalem muito, que estão talhadas para ganhar. Fomos melhores nos momentos bons e nos momentos maus. Quando o resultado está 3-0 nós tínhamos mais oportunidades de golo, mas o Sporting tinha sabido competir melhor. A partir daí, transfigurámo-nos. O nosso público foi incansável e levou-nos para a frente", terminou.