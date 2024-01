Mário Silva pede "rigor e disciplina" ao Benfica diante do Sp. Braga

O treinador do Benfica garantiu esta quarta-feira a vontade encarnada de revalidar o título da Taça da Liga de futsal, cuja final a oito começa esta quinta-feira a ser disputada na Póvoa de Varzim.

"Estarmos presentes nesta fase final da Taça da Liga tem tanto de natural como de obrigatório para quem representa o Benfica. Iniciámos a época com o claro objetivo de revalidar todas as competições que conquistámos a época passada e este troféu não foge à regra", disse Mário Silva.

No duelo dos quartos de final, agendado para as 20:00 no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, os encarnados, que venceram o troféu na época passada, vão enfrentar o Sp. Braga, adversário a quem Mário Silva reconhece muitas qualidades. "Tem sido a equipa mais regular este ano, assentando, essencialmente, o seu jogo em muita eficácia nos ataques rápidos, e muita eficiência no seu momento defensivo. Tem várias virtudes, mas destacaria o compromisso, solidariedade e agressividade defensiva", analisou o treinador do Benfica.

Mário Silva aponta o "rigor e disciplina" como premissas essenciais para os seus comandados encararem esta prova, esperando uma "mentalidade competitiva em todos os segundos através da da intensidade, compromisso e organização".

Do lado dos minhotos, o técnico Joel Rocha garantiu que a sua equipa "tudo vai fazer para procurar vencer o primeiro jogo e continuar em prova." "O importante nos jogos a eliminar é sermos 101% fiéis à nossa identidade competitiva Temos de respeitar as nossas qualidades e capacidades, para a nossa estratégia. O plano de jogo tem de ser executado com máxima eficácia, superando com solidariedade as forças do adversário", analisou Joel Rocha.

Sobre o Benfica, o treinador do conjunto bracarense falou de um rival "muito poderoso do ponto de vista ofensivo e muito comprometido do ponto de vista defensivo". "O sorteio ditou que vamos defrontar um favorito e candidato e vencer a competição. Ainda assim mantemos a nossa ambição de poder fazer um jogo competente e competitivo e alcançar a vitória, seja nos 40 minutos regulamentares seja nas grandes penalidades", partilhou Joel Rocha.

Em outro jogo dos quartos de final, Belenenses e Torreense medem forças às 14:00, também no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

O técnico da equipa do Restelo, Tiago Guelho, quer que a equipa "desfrute ao máximo" de estar nesta competição, mas pretende "fazer história", superando o patamar das meias-finais. "Estamos convictos das dificuldades, mas também sabemos da nossa qualidade e procuraremos demonstrar isso dentro de campo. Jogo a jogo, com a única pressão ser o facto de representarmos um emblema desta dimensão", disse o treinador do Belenenses.

Tiago Guelho garantiu que "conhece bem" o potencial do Torreense, querendo minimizar os erros cometidos em duelos anteriores. "Temos de mostrar a seriedade, compromisso e entrega que estes atletas sempre têm tido. Queremos levar para o jogo a emoção e equilibrar com alguma razão e racionalidade", acrescentou.

Já Carlos Teixeira, treinador do Torreense, falou num "sentimento é de realização e orgulho" por o clube disputar, pela primeira vez, a final a oito da Taça da Liga. "Sabemos das dificuldades que nos esperam em enfrentar o Belenenses, uma equipa com uma personalidade muito vincada, que nos deixa completamente alerta", disse o técnico da formação de Torres Vedras.

Carlos Teixeira quer, por isso, que a sua equipa mostre "competência em todos os momentos, sendo pragmática e muito ambiciosa". "Queremos ir o mais longe possível e para isso teremos de estar ao nosso melhor nível", concluiu o técnico do Torreense.