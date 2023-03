Mário Silva: «Quando queremos mudança precisamos de sangue novo e gente nova»

Mário Silva foi esta terça-feira apresentado como o novo treinador do futsal do Benfica, equipa que bem conhece depois de ter representado as águias como treinador-adjunto de Joel Rocha entre 2014 e 2021. Em declarações à BTV, o técnico de 42 anos, que já orientou o treino desta terça-feira, mostrou-se entusiasmado com o regresso aos encarnados."Acredito que traz sempre vantagens nós conhecermos o contexto em que estamos inseridos. Naturalmente o Benfica nestes últimos dois anos teve um processo evolutivo, com dinâmicas diferentes, a estrutura e os recursos também são diferentes e existe um período de adaptação, que será muito mais fácil por ter trabalhado cá durante sete anos. Também é necessário conhecer a exigência que existe cá dentro para transformar o Benfica. É sempre uma mais-valia esse conhecimento", começou por dizer."Comecei como treinador principal, quando vim para o Benfica é que fiz a transição para treinador adjunto. Mas há uma coisa de que nunca abdiquei, que foi a de ser treinador. Não mudo hábitos, comportamentos e ideias por estar num papel principal, de liderança, ou num papel mais secundário. Aquilo que sou enquanto pessoa é o que quero construir para as minhas equipas: honestidade no trabalho, mas trabalho! Equipas de identidade, que são agressivas, pressionantes, que dominam o jogo e que querem construir sempre um futsal mais positivo.""Sabia que num futuro próximo podia acontecer, não tão próximo, porque trabalho mais e melhor todos os dias para poder chegar ao patamar mais alto e é aqui que estou neste momento. Mas, quando queremos mudança, precisamos de sangue novo e gente nova. É aquilo que venho trazer.""A dimensão do clube assim o exige, trabalhamos para ganhar sempre. O clube é exigente nesse aspeto, dá-nos condições para o fazermos, não gosto de prometer nada, mas posso garantir que vamos criar uma equipa com identidade, mística Benfica, porque sei o que é a mística Benfica. Vamos criar uma equipa de trabalho dentro de campo que deixa o sangue, se for preciso, para esta camisola ganhar. Esse compromisso posso assumir e essa promessa posso fazer. Conhecendo os nossos Sócios e adeptos como conheço, revendo-se numa equipa com esta imagem de marca, eles estarão connosco sempre", terminou.