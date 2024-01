Mário Silva: «Responsabilidade de manter o troféu»

O Benfica iniciará amanhã, diante do Sp. Braga, a defesa da Taça da Liga, troféu que conquistou na última temporada. Os encarnados terão pela frente, nos quartos-de-final, um adversário que já defrontaram esta época na Liga Placard e com quem perderam por 5-2, no Minho.

“Foi um jogo muito desequilibrado e o que pretendemos é colocar desde o primeiro minuto a nossa identidade, a intensidade e agressividade, porque sabemos que o momento do jogo em que o Sp. Braga tem mais capacidade de nos agredir é no contra-ataque. Temos de ser mais fortes nas transições defensivas e ter mais competência nos últimos 10 metros”, recordou Mário Silva, treinador das águias, destacando a importância da competição.

“Iniciámos a época com a Taça da Liga e a Taça de Portugal aqui, conquistadas pelo Benfica e já temos mais um troféu, que é a Supertaça. Agora, é o momento de maior responsabilidade e exigência, até porque somos a única das oito equipas que chega a esta competição com a responsabilidade de manter o troféu em casa. Todas as outras chegam a esta fase com a ambição de conquistar o troféu”, disse o técnico, frisando: “Em 2023, conquistámos três das quatro competições. Esta é a primeira do ano civil de 2024 e pode ser um ‘boost’ de confiança e ânimo.”

Já Higor, pivô brasileiro de 25 anos, deixou a garantia: “Vamos com a maior vontade de vencer possível. Tudo o que envolve um troféu é de extrema importância. Vamos trabalhar o máximo para sair desta situação o quanto antes, mas estamos tranquilos porque toda a gente confia no trabalho feito e vamos dar a volta.”

Hexacampeãs motivadas

A final four da Taça da Liga de futsal feminino arrancará este sábado, com o jogo entre Nun’Álvares e Feijó, enquanto o Benfica, atual detentor do troféu, defrontará a Novasemente. Alexandre Pinto deixa elogios ao adversário das hexacampeãs nacionais. “A Novasemente é uma equipa que vale pelos valores individuais, mas é organizada. Vai fazer de tudo para nos tornar a tarefa muito difícil, mas a equipa está preparada”, garantiu o técnico. “Nunca estamos felizes e queremos sempre mais, bater recordes. Queremos revalidar e título e estamos confiantes”, vincou a pivô Janice.