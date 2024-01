Mário Silva: «Senti fadiga física, mental e emocional dos jogadores»

No final, Mário Silva, treinador do Benfica, assumiu que o lance de Taynan na final da Taça da Liga ainda pesa entre o plantel encarnado. "Quando a bola não foi entrando, senti fadiga física, mental e emocional dos jogadores", reconheceu, concretizando: "Mais complicado do que gerir é conviver com um comportamento antidesportivo. Temos de encontrar uma forma de isso nos motivar a ser melhores. Sou o primeiro a ter de lidar com isso, é normal que alguns não o consigam fazer em tão pouco tempo."