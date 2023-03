Mário Silva vai ser oficializado hoje no Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mário Silva será hoje oficializado como novo treinador do Benfica, tal como Record avançou. O técnico de 42 anos assina até junho de 2024 e é o sucessor de Pulpis, despedido do comando das águias depois da derrota (4-6) frente ao Quinta dos Lombos, para a 17ª jornada da Liga Placard. Os encarnados pagaram a cláusula de rescisão do antigo adjunto de Joel Rocha na Luz, que, recorde-se, em fevereiro havia renovado pelo emblema de Oeiras por mais dois anos.

Ontem, à margem do fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, mostrou-se tranquilo. "Todos os treinadores gostam de ver o seu nome ligado a projetos dessa dimensão, mas sou treinador do Leões de Porto Salvo. Fico mais satisfeito por termos ganho e por sermos a segunda defesa menos batida do campeonato", atirou.