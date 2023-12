Marta Costa brilhou ao defender quatro penáltis: «É uma situação que trabalho nos treinos»

Figura na vitória do Benfica na Futsal Women European Champions , Marta Costa teve de esperar até à decisão por penáltis, um momento dos mais tensos, para entrar em campo. Foi apenas lançada para o desempate e acabou por ser decisiva, já que defendeu as quatro cobranças do Bitonto, o campeão italiano, algo que atribui também à forma como se foi preparando para tal... com o jogo em andamento."Tentar estar ao máximo tranquila e com o passar do tempo tentar imaginar o que poderá acontecer, quem poderá bater e para onde", explicou ao nosso jornal a guarda-redes, que se assume como uma das melhores especialistas mundiais nos penáltis: "É uma situação específica que trabalho nos treinos, seja de baliza seja com as minhas colegas".E se o desenrolar do desempate obrigasse a própria Marta Costa a assumir uma cobrança? "Juro que pensei que sim! Mas ia mandar a Ana Catarina no meu lugar", disse, entre risos, fazendo referência à outra guarda-redes das águias, titular nesta partida.