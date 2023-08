Merlim e a chegada do VAR: «Não vai acrescentar nada ao futsal»

Merlim, ala do Sporting, assumiu que está contra a chegada do VAR ao futsal nacional, cuja estreia está marcada para esta Supertaça, contra o Benfica. Esta tarde, antes do treino dos leões, o futsalista afirmou que não espera grandes melhorias por passar a existir VAR."Para falar a verdade, acho mal. O futsal é um desporto de bastante contacto e não temos boas experiências com isso, já nos tiraram uma Champions com o VAR. É claro que ver um lance em câmara lenta ou uma repetição, mesmo que exista um contacto, não conseguimos saber com que intensidade foi feito. E se for para parar o futsal em cada lance, então não vamos ter jogo. Não temos boas lembranças do VAR, todos sabemos como é difícil chegar à decisão de uma prova europeia e perder da forma como perdemos a final da época passada é muito estranho. Por isso, acho que é não vai acrescentar nada para o futsal", acredita.Quanto ao dérbi, Merlim não esconde a ambição de sempre: "A expectativa é de um grande jogo e que vamos entrar para vencer, jogando bem ou mal. Esperamos um jogo de qualidade, difícil, frente a um adversário forte mas que conhecemos bem. Pode ser definido nos detalhes mas temos confiança na nossa equipa."Terminada a pré-época, o ala diz que os reforços do Sporting – Henrique, Rafa Félix e o regressado Taynan - estão perfeitamente identificados com o grupo. "Todos os anos entram jogadores mas a espinha dorsal é a mesma. Os que chegam trazem qualidade e sabem como é a responsabilidade de representar o Sporting. Já estão adaptados porque fizemos uma longa pré-época, os que ficaram tem também essa responsabilidade de continuar a ganhar."Já o rival, não vai apresentar, segundo o ala, grandes novidades. "O Benfica não está muito diferente, manteve a base e tem o Igor, que não jogou muito na época passada por causa da lesão mas conhecemos a qualidade dele. Os jogos contra eles às vezes têm um resultado mais dilatado mas normalmente são equilibradíssimos e este troféu, que é decidido num só jogo, tem tudo para ser equilibrado", comentou.