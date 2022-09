Miguel Afonso: «O Sporting a aproveitar o que foi feito na Seleção? Não brinquem connosco!»

Miguel Afonso impecável a defender Nuno Dias.Finalmente alguém do Sporting se chega à frente para defender o técnico Leonino. Ridículo perguntarem se vai aproveitar o trabalho de Braz…Ainda melhor MAf a falar do cansaço dos nossos jogadores.

"Não levem a mal a minha resposta, mas essa dinâmica de vitórias [do Sporting] é que tem sido aproveitada pela Federação, não pelos clubes". Nuno Dias respondeu a uma pergunta no sábado, na antevisão ao dérbi da Supertaça, negando que fossem os leões a aproveitar o trabalho de Jorge Braz na Seleção Nacional, isto após a conquista da Finalíssima, na Argentina.Este domingo, após na conquista da Supertaça, o vogal da Direção do Sporting com o pelouro das modalidades saiu em defesa do treinador de futsal dos verde e brancos."Estamos muito orgulhosos pelo trabalho da Seleção Portuguesa mas há que dizer que ontem houve o descaramento de alguém perguntar se o Sporting iria aproveitar o que está a ser feito na Seleção. Não brinquem connosco! Este homem [Nuno Dias] tem uma história incrível em termos de Sporting e de Seleção. Estamos a falar de uma modalidade que, ao contrário de outras, sabemos que o único critério de escolha da seleção de jogadores é a qualidade. Não mais do que isso, ao contrário de outras. Hoje tivemos aqui uma equipa brilhante que acusou muito o esforço por aquilo que se despendeu na Argentina durante dias e dias. Nós temos o orgulho de na Seleção Nacional termos uma grande base de jogadores portugueses. Tiveram de ir buscar hoje um extra para ganhar pelo esforço que fizeram pelo país. Mas hoje tinha de dobrar estes parabéns ao Nuno [Dias] por que ele merece tudo isto. Tanto se fala de Seleção durante esta semana e não nos vamos esquecer como é que as coisas acontecem. Obrigado, Nuno", considerou Miguel Afonso à Sporting TV.