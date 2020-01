Miguel Albuquerque e o dérbi com o Benfica: «Há coisas que continuam a ser estranhas»

Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades do Sporting, constatou a propósito do dérbi com o Benfica, relativo à final da Taça da Liga - que os leões perderam (5-4) -, que "há coisas que continuam a ser estranhas". Em declarações publicadas no site do clube de Alvalade, o dirigente deixou duras críticas à arbitragem do encontro.





"Foi um grande jogo de futsal com a incerteza no marcador até ao fim. Parabéns ao Benfica porque conseguiu aproveitar melhor os erros do Sporting. Tinha dito que seria um jogo equilibrado e decidido em pormenores e assim foi", começou por constatar."O Sporting esteve a um nível muito elevado e poderia ter vencido este encontro, mas há coisas que continuam a ser estranhas e a fugir ao nosso controlo. Sporting e Benfica são as equipas que habitualmente chegam às finais e junta-se a eles um dos árbitros que está sempre nas grandes decisões. Hoje aconteceu aquilo que já tinha acontecido na fase regular do campeonato, na Luz, em que o nosso adversário, apesar de ter cinco faltas, nunca cometeu a sexta. É algo que é estranho, não é possível estar tantos minutos sem cometer a sexta falta e o que aconteceu neste jogo foi, mais uma vez, flagrante", sublinhou.Depois, Miguel Albuquerque especificou o quis dizer. "Há duas faltas claras sobre o Cardinal e não percebo como não foi marcada a sexta falta, sendo que um dos intervenientes é sempre o mesmo. É inadmissível haver um árbitro que tem um processo disciplinar, que mentiu no relatório de um jogo de futebol de praia do Sporting e continua a arbitrar sistematicamente jogos do clube verde e branco, esse é o prémio que ele recebe", considerou"Podem considerar que falamos quando perdemos mas não, falamos quando temos razões para isso. Não é admissível que esse senhor continue a arbitrar jogos do Sporting. Não é possível que a FPF continue a nomear para estes jogos esse senhor e escolha como cronometrista um árbitro internacional com uma qualidade enorme. Ainda assim, foi um grande jogo de futsal, parabéns ao Benfica. Perdemos por culpa própria e por erros próprios, mas não desvalorizem esta equipa que já ganhou e deu tanto ao clube", finalizou.