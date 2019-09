Miguel Albuquerque fala em falta de isenção na Luz

Tal como Nuno Dias, também Miguel Albuquerque não gostou do que viu no Pavilhão da Luz, depois de o Benfica levar a melhor diante do Sporting (4-3). O diretor das modalidades do clube verde e branco falou mesmo em falta de isenção por parte da equipa arbitragem, antes de os leões entrarem em ação na final da Taça Continental de hóquei em patins.





"Acabámos por perder no Pavilhão da Luz, num jogo que não nos correu na perfeição, mas que foi disputado por duas grandes equipas. Queria aproveitar para dar os parabéns às duas formações porque foi uma excelente partida, com o campeão europeu a defrontar o campeão nacional. O nosso adversário exibiu-se a um nível muito alto e aproveito para os felicitar porque jogar frente ao Sporting CP, com cinco faltas, durante 22 minutos, é de louvar. Ainda assim, estamos numa fase inicial da prova, mas espero que neste jogo (final Taça Continental de hóquei em patins) haja isenção, algo que não aconteceu no Pavilhão da Luz", afirmou, em declarações veiculadas no site dos leões.