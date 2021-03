Modicus nas 'meias' da Taça da Liga ao bater Viseu 2001 em jogo com final alucinante

O Modicus apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, ao bater o Viseu 2001 por 5-3, em Sines, num jogo com final alucinante, no qual quase desbaratou uma vantagem de quatro golos.

Quando Willian Carioca completou um hattrick aos 31 minutos, que deixou a equipa de Sandim a vencer por 4-0, era difícil prever que o Viseu 2001 ainda conseguiria discutir o resultado, mas três golos dos beirões noutros tantos minutos proporcionaram uma ponta final emocionante ao desafio.

E foi já nos últimos segundos, com os beirões completamente balanceados para a baliza adversária, na tentativa de forçar o empate, que Fábio Lima roubou uma bola a Lucas Amparo e fez todo o trabalho 'sujo' antes de oferecer a Márcio o golo que selou o marcador em 5-3.

Antes disso, foi com naturalidade que o Modicus construiu uma vantagem de 4-0, com golos de Bruninho (11) e Willian Carioca (18) na primeira parte, quando dominava o encontro, e um 'bis' do pivô na segunda parte (30 e 31), a completar o hattrick quando controlava defensivamente e apostava no contragolpe.

Mas após entrada do guarda-redes Júlio César no Viseu 2001, que também sabe pisar terrenos mais adiantados, o Modicus teve dificuldade em adaptar-se à superioridade numérica do adversário nos lances de ataque e acabou inesperadamente a sofrer.

Kiko (35), ao aproveitar uma interceção de Dani, e Rafa (36) e Lukinhas (38) na sequência de bolas paradas junto à área do Modicus encostaram a equipa de Sandim às cordas (4-3) mas o Viseu 2001 acabou por ser traído pelo momento tardio da sua reação.

Desta forma, o Modicus marcou encontro nas meias-finais, no sábado, com o vencedor do desafio entre Benfica e Leões de Porto Salvo que encerra, na sexta-feira, as meias-finais da Taça da Liga.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Viseu 2001 -- Modicus, 3-5.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Bruninho, 11 minutos

0-2, Willian Carioca, 18

0-3, Willian Carioca, 30

0-4, Willian Carioca, 31

1-4, Kiko, 35

2-4, Rafa, 36

3-4, Lukinhas, 38

3-5, Márcio, 40

Equipas:

- Viseu 2001: Bruno Felipe, Kiko, Rafa, Peixoto e Lukinhas. Jogaram ainda: Júlio César, Matheus, Lucas Amparo, Lucas Otanha e Dani.

Treinador: Paulo Fernandes.

- Modicus: Hiram Celso, Uesler, Márcio, Fábio Lima e Ricardinho. Jogaram ainda: Óscar Santos, Willian Carioca, Cigano e Bruninho.

Treinador: António Fonseca.

Árbitros: Cristiano Santos (AF Porto) e Wilson Soares (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Uesler (38).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19