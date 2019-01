Modicus vence Leões de Porto Salvo e está nas meias-finais da Taça da Liga

O Modicus venceu esta quinta-feira o Leões de Porto Salvo por 8-7 nos pénaltis, depois do empate 3-3 no tempo regulamentar, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga, garantindo o apuramento para as meias-finais.A formação do Modicus marcou primeiro por Joel Queirós (três minutos) e ampliou por Willian Carioca (10). Na segunda parte, Danny reduziu para 2-1 (30), Óscar Santos voltou a colocar o Modicus com dois golos de diferença (35), mas Dura e Fábio Aguiar (37 e 39) fizeram o empate a três golos no fim dos 40 minutos.No desempate por penáltis, Djô falhou o pénalti decisivo para o Leões de Porto Salvo e o Modicus avança para as meias-finais da Taça da Liga, nas quais vai defrontar o vencedor do jogo Futsal Azeméis-Benfica.O Modicus entrou a 'todo o gás' na partida e, aos três minutos, o experiente Joel Queirós abriu o ativo, numa 'bomba' de fora da área, à qual Bebé nem esboçou reação.O Leões de Porto Salvo procurou reagir rapidamente, mas a equipa orientada por Rodrigo Pais de Almeida mostrou-se pouco esclarecida na hora de finalização e foi o Modicus a aumentar para 2-0, aos 10 minutos: de costas para a baliza, o pivot Willian Carioca recebeu, rodou e rematou colocado, mais uma vez sem qualquer hipótese de defesa para Bebé.Na segunda parte, com 10 minutos para fechar o encontro, o Leões de Porto Salvo reduziu para 2-1 e deu outra emoção ao jogo até final. Danny, num remate de meia distância, reduziu para a equipa de Oeiras e deixou o resultado em aberto, com o Modicus a acusar algum desgaste.Aos 34, com o Leões de Porto Salvo balanceado no ataque para chegar ao empate, Óscar Santos recuperou a bola na defesa, dirigiu-se até à baliza de Bebé e fez o 3-1, dando uma forte 'machadada' nas aspirações da equipa da 'linha'.Ainda assim, aos 37 minutos, Dura fez o 3-2 e voltou a colocar o Leões de Porto Salvo a apenas um golo de diferença do Modicus. João Silva rematou, a bola saiu desviada e Dura fez a emenda à boca da baliza.Com apenas um minuto para jogar, o Leões de Porto Salvo conseguiu mesmo o empate a três bolas, a jogar em cinco para quatro: Danny fez a assistência e Fábio Aguiar empurrou para o fundo da baliza do desesperado Rui Cardoso.Ao intervalo: 0-2.Marcadores:0-1, Joel, 03 minutos.0-2, Willian Carioca, 10.1-2, Danny, 30.1-3, Óscar Santos, 34.2-3, Dura, 37.3-3, Fábio Aguiar, 39.Marcadores dos penáltis:0-0, Joel Queirós (defesa do guarda-redes).1-0, Fábio Aguiar.1-1, Fábio Lima.2-1, Rúben Santos.2-2, Willian Carioca.2-2, Diogo Santos (defesa do guarda-redes).2-3, Paulinho.3-3, Papa Unjanque.3-4, Gabri.4-4, Jander.4-5, Óscar Santos.5-5, Danny.5-6, Pedrinho.6-6, Dura.6-7, Wesler.7-7, João Silva.7-8, Danny Silva.7-8, Djô (ao lado).Sob arbitragem de Francisco Costa e José Gomes, as equipas alinharam:Bebé, Danny, Diogo Santos, Fábio Aguiar e Rúben Santos. Jogaram ainda, Djô, Bruno Rodrigues, Dura, Jander, João Silva e Papa Unjanque.Treinador: Rodrigo Pais de Almeida.Rui Cardoso, Fábio Lima, Uesler, Óscar Santos e Joel Queirós. Jogaram ainda, Willian Carioca, Paulinho, Gabri e Pedrinho.Treinador: António Fonseca.Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Santos (14), Óscar Santos (18) e Danny (33).