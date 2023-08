«Não é uma questão de dinheiro»: Ricardinho recusou ser embaixador do futsal na Arábia

Ricardinho informou esta terça-feira, através de uma 'live' no seu canal na Twitch, que decidiu aceitar uma proposta do Riga FC, clube da Letónia que vai participar na Liga dos Campeões esta temporada, confirmando assim uma informação que foi ontem avançada por Record.





Durante a sessão com os seus seguidores naquela plataforma, o futsalista português sublinhou que o facto de poder voltar a competir na Champions foi determinante na sua escolha. "Aceitei [o convite] muito pela Champions, mas também pelas condições e o investimento que estão a fazer na equipa. Quero deixar uma marca na Liga da Letónia, mas claro que o 'bichinho' da Champions mexeu muito mais comigo", justificou, antes de revelar ter recebido uma proposta da Arábia Saudita para ser o embaixador do futsal no país. "A proposta da Arábia continua em cima da mesa. Basicamente eles disseram-me 'Ricardinho, como estamos a estruturar o projeto do futsal, queremos que sejas tu o embaixador e a imagem de marca do crescimento do futsal na Arábia. Podes ir para a equipa que quiseres, só tens de dar o 'sim''. Não é uma questão de dinheiro. Neste momento não me quero focar nisso, quero estar focado apenas no Riga FC", atirou.Ricardinho anunciou ainda que irá jogar pelo Rayo de Barcelona na Kings League, competição disputada em Espanha que foi criada por Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona e da seleção espanhola. "Vou participar, mas como jogador 13, não como jogador 11 ou 12. Ou seja, vou jogar apenas algumas jornadas", frisou.O antigo internacional português, considerado melhor do mundo da modalidade em seis anos distintos, divulgou ainda que será oficialmente apresentado no Riga FC no sábado, dia 5, antes de comentar a prestação da seleção portuguesa de futebol feminino no Mundial. "A nossa prestação no Mundial foi boa, dentro daquilo que é o nosso talento. Aquela bola no poste matou-nos a esperança", disse.Antes de terminar a 'live', Ricardinho foi questionado ainda por um dos seus seguidores se a proposta que recebeu de Portugal foi da parte do Sp. Braga, uma pergunta que o internacional português fez questão de ler mas de não responder.