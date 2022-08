Nápoles recorre aos tribunais após Bruno Coelho ser apresentado no Benfica

O Nápoles anunciou ter recorrido aos tribunais para exigir uma indemnização a Bruno Coelho após este ter sido apresentado, esta quinta-feira, como jogador do Benfica. O clube italiano considera que o ala, de 35 anos, tem contrato até junho de 2023 e, com base no artigo 17.º do Regulamento da FIFA sobre o estatuto de transferência de jogadores, pede ao futsalista o pagamento de uma multa igual ao dobro ou ao triplo dos montantes globais acordados."É nosso dever levar esta exigência a todos os tribunais, visto que estamos claramente respaldados pelos regulamentos. Assim, será possível colocar um ponto final nesta prática habitual de usar o depósito do acordo apenas como forma de proteção dos atletas e não dos clubes. A nossa batalha passa por defender o futsal italiano, que vem sucumbindo aos atletas e clubes estrangeiros", disse o presidente napolitano Serafino Perugino.Bruno Coelho assinou por duas temporadas pelas águias, num regresso ao clube após experiências no ACCS (França) e no já referido Nápoles, emblema que reforçou em 2021.