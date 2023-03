Número de jogadores federados de futsal atinge recorde em 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de jogadores de futsal federados atingiu na época 2022/23 o máximo de 36.532, juntando o setor masculino e feminino, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar de o recorde no setor masculino remontar ao início da temporada 2019/20, anterior à pandemia de covid-19, com um total de 31.978 praticantes, o aumento do número de jogadoras federadas permitiu alcançar um novo máximo combinado.

De acordo com a informação divulgada pela FPF, o número de atletas masculinos atingiu esta época 31.922, ligeiramente abaixo do registo de 2019/20, enquanto no setor feminino ascende a 4.610, superando o anterior recorde, também da última época pré-pandemia, de 4.520.

"São sinais muito positivos. Não só pela recuperação dos níveis de praticantes que se verificavam no período pré-pandemia. As modalidades coletivas de pavilhão, em termos gerais, foram aquelas que tiveram uma taxa de redução da prática desportiva mais elevada", observou o diretor da FPF Pedro Dias.

O diretor do organismo de cúpula do futebol português salientou que "este aumento verifica-se, essencialmente, nos escalões de formação", depois de ter sofrido uma quebra abrupta no setor masculino na época 2020/21, de mais de 14.000 jogadores.