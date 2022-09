Nuno Dias: «A dinâmica de vitórias que implementamos nos nossos atletas tem sido aproveitada pela Seleção»

A Supertaça de futsal acontece poucos dias depois de Portugal ter conquistado a Finalíssima, prova disputada no Paraguai. Questionado sobre o facto de o Sporting poder aproveitar o embalo resultante de ter tido vários jogadores presentes na Seleção, Nuno Dias foi taxativo na resposta.

“Não levem a mal a minha resposta, mas essa dinâmica de vitórias [do Sporting] é que tem sido aproveitada pela Federação, não pelos clubes. A dinâmica de vitória que temos implementado nos nossos atletas é que tem sido aproveitada pela Seleção Nacional, que tem aproveitado esse embalo. As competições da Seleção acontecem de ano a ano ou de dois em dois anos, as conquistas dos jogadores do Sporting têm sido regulares. Esse aproveitamento tem sido feito, e bem, pela Seleção”, explicou o técnico do Sporting.