Nuno Dias após a derrota na final da Liga dos Campeões: «Resultado é exagerado e absurdo»

Nuno Dias lamentou a falta de eficácia dos jogadores do Sporting, após a goleada (4-0) sofrida com o Barcelona na final da Liga dos Campeões, resultado que o técnico dos leões diz ser exagerado."Foi um jogo estranho no sentido em que até fomos conseguindo criar situações de golo. Penso que o resultado é exagerado e absurdo. A equipa fez tudo o que conseguiu para ter sido mais eficaz. Na 1.ª parte tivemos chances e jogo podia ter sido outro se tivéssemos feito golo. Tinha dito que nos momentos em que estivéssemos por cima tínhamos de ser eficazes e, quando estivemos por baixo, quem foi eficaz foi o Barcelona. É um justo vencedor. Os números não espelham o que aconteceu no jogo, tem a ver com o facto de não termos marcado quando devíamos. Podíamos ter feito outro jogo [se marcássemos]. Os jogadores devem continuar a trabalhar para voltarmos para o ano", começou por referir ao Canal 11."Tiramos sempre lições de todos os jogos. Há coisas que temos de melhorar: aperfeiçoar a estratégia e melhorar nos aspectos do jogo. A frio e a quente, sem ter visto o jogo, não fica fácil, mas há coisas para melhorar em todos os jogos. Temos mais coisas para corrigir e ainda mais por não marcarmos.""Não fazer mais é sempre por algo que não fizemos bem e que o adversário fez melhor e não nos deixou fazer. Há coisas que acontecem muito mais por mérito do adversário. Tem a ver com o jogo emocionalmente também. Esse golo nosso nunca surgiu e ir para o intervalo com 2-0, reorganizarmo-nos e, no início do segundo tempo, sofrer o terceiro golo complica. Aí animicamente quebrámos. Fomos atrás do resultado, mas mérito do Barcelona em algumas situações e demérito nosso. Podemos fazer melhor ao nível da finlização. No geral, o Barcelona é um justo vencedor e foi eficaz nos momentos em que foi melhor e nós não marcamos quando fomos melhores. Nestas competições isso paga-se caro", concluiu.Também Alex Merlim frisou a falta de eficácia como o fator determinante nesta final, disputada em Riga, capital da Letónia."Infelizmente hoje a bola não entrou. Tivemos uma boa primeira parte, com várias oportunidades e eles fizeram o 2-0 em poucos minutos. O terceiro golo foi um golpe muito duro, mas quero dar os parabéns à equipa que nunca desistiu e tentou estar dento do jogo. Este desporto é assim: se não marcas, não ganhas.. Parabéns ao Barcelona, tem mérito na vitória. Nós ainda temos um campeonato e uma Taça de Portugal para ganhar", apontou o jogador do Sporting ao 11."O desporto é mesmo assim. Entrar só para vencer é errado. Com a idade deles, já ganharam tudo e não é fácil, mas há que levantar a cabeça. Já tive a idade deles e sei que é uma tristeza imensa, mas agora é levantar a cabeça", finalizou.