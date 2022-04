Nuno Dias após a goleada ao ACCS: «Vitória é justa, carimbámos mais uma final»

Nuno Dias destacou a justiça da vitória (6-2) do Sporting sobre o ACCS, nas 'meias' da Liga dos Campeões, e que permite aos leões garantir um lugar na final da competição, da qual é o atual vencedor. É a quinta final da Liga dos Campeões nos últimos seis anos para os verdes e brancos."Foi um jogo difícil frente a uma equipa francesa que nos criou dificuldades. Sentimos dificuldades em pará-los em alguns momentos. A vitória é justa. Carimbámos mais uma final", começou por referir o treinador do Sporting ao Canal 11."Somos provavelmente das melhores esquias do mundo a defender nessa situação. É normal que, em tantos minutos que eles usaram guarda-redes avançado, iam ter sucesso e complicar-nos a vida. Houve mais mérito deles na forma como nos criaram dificuldades, mesmo na posse e em variar os ataques. Não temos de ficar em alarme, sabemos que defendemos bem.""Desejo era chegar à final, agora as outras duas equipas que se entretanham. Estamos mais preocupados com os nossos objetivos. Conseguimos marcar presença na final.""Expulsão é estranha. Os jogos a este nível são tão agressivos no bom sentido. Onde estou não consigo perceber, mas parece-me exagerado. Estou a dizer isto sem ter visto imagens de televisão. Dada a situação em que acontece regularmente é a agressividade que jogadores colocam em todos os lances. Parece-me excessivo. Para o Pany é mais triste porque não pode dar o contributo, para nos também é, mas mais para ele", concluiu.