Nuno Dias após título do Sporting: «Tantos escreveram que esta equipa estava em fim de ciclo...»

Nuno Dias mostrou-se naturalmente satisfeito com a conquista do título de campeão nacional de futsal. Após o triunfo por 4-3 sobre o Benfica, no jogo 3 da final , o técnico do leão falou numa "meia época extraordinária", pautada por muitas dificuldades."Sabe muito bem. Foi uma meia época extraordinária, com tantas dificuldades. Um Mundial, muita gente ausente, uma pré-temporada com cinco seniores. Felizmente temos muitos Sub-19 que são campeões hoje... Foi uma época extremamente desgastante, difícil, onde o Sporting conquistou todos os títulos. Sim, fomos vicecampeões da Europa, mas depois ganhámos todas as competições seguintes. Trajetória extraordinária, num ano atípico. A equipa está toda de parabéns por este feito. Especial é ganhar, seja em casa ou fora. Mas perante este ambiente a estão a ver, é extraordinário. Ganhar 3-0 ao Benfica, num ano em que os jogos foram muito equilibrados, é muito difícil", assumiu.Questionado sobre o que aí vem, o técnico puxou da ironia. "Tantos comentadeiros que escreveram que esta equipa estava em fim de ciclo. Como é possível uma equipa que ganha tudo estar em fim de ciclo? Está viva e muito viva e terá muitos ciclos pela frente", garantiu.Já o capitão João Matos enalteceu a "grande época" dos leões, que conquistam pelo segundo ano consecutivo o pleno nacional no futsal. "Época brilhante, para nós e para mim também. Foi das épocas mais dolorosas, 70 e muitos jogos, foi duro, mas esta recompensa é extraordinária. É deles, dos adeptos, a força deles fez com que fôssemos campeões. A estrelinha faz parte de quem a procura, quem trabalha, nós este ano merecíamos por tudo o que fizemos. São duas épocas seguidas a fazer o pleno nacional. Acho que são 10 títulos seguidos para mim... Se há 15 anos perguntassem, era impensável. Estou muito agradecido ao Sporting", disse, emocionado, o internacional luso, em declarações ao '11'.