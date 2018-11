Nuno Dias: «Apresentámos uma qualidade enorme nestes três jogos»

Nuno Dias, técnico do Sporting, salientou a entrega, a capacidade de sacrifício dos leões e o grande apoio do público como fatores chave para o apuramento para a final four da Liga dos Campões de Futsal"Não houve nada que não tivesse gostado. O que gostei mais foi a entrega com que jogámos, o espírito lutador, a garra e a união do grupo. Gostei também que tudo aquilo que treinámos em relação a aspetos específicos do jogo foram claramente anulados pelo Sporting e não permitiram que o Benfica criasse algumas situações de perigo como criou na Luz. Isso dá-nos uma alegria enorme. Gostei da forma como o público nos apoiou nesta passagem à 'final four'. Este empate é, para nós, uma vitória. Apresentámos uma qualidade enorme nestes três jogos.[Sobre a réplica do Benfica] Tenho de dar os parabéns à equipa do Benfica. É uma equipa com muita qualidade, que nos obrigou a jogar nos limites do nosso esforço e da nossa qualidade. Superámo-nos para alcançar um objetivo coletivo e isso só foi possível com grande união e solidariedade.[Sobre a organização da prova] Mais uma vez o Sporting organiza um torneio desta envergadura com um nível extraordinário. Tenho de dar os parabéns à organização. Organizar a 'final four'? Seria muito importante. Já estamos mais do que habituados a este tipo de eventos. Tem sido de uma excelência tal que a UEFA poderá medir essa candidatura com algum agrado. Nos anos anteriores houve uma em Almaty e outra em Espanha. Parece-me que estamos na 'pole position'. Desportivamente, é um fator decisivo."[Sobre os adversários da 'final four'] Venha o diabo e escolha. Uma coisa posso prometer: é que tudo o que estiver ao nosso alcance nós vamos tentar fazer, vamos tentar agarrar as oportunidades. Estamos na presença de outras três equipas que já venceram esta competição."