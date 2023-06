Nuno Dias: «As três equipas tiveram um comportamento fantástico. Isto só faz bem ao futsal»

Nuno Dias deixou elogios às três equipas que estiveram este sábado no Pavilhão João Rocha para o jogo 3 entre Sporting e Benfica na final do campeonato de futsal, que terminou com um triunfo leonino por 3-2 no prolongamento.

"Não esperava facilidades. Jogamos contra uma equipa que tem muita qualidade, mas acho que foi uma vitória justa. As três equipas tiveram um comportamento fantástico. Isto só faz bem ao futsal. O jogo foi leal, a nossa vitória é justa, mas também é justo dizer que o Benfica jogou bem e obrigou-nos a um desgaste enorme. Está 2-1 [para o Sporting]. Falta-nos uma vitória para sermos campeões nacionais e ao Benfica duas. Não ganhámos nada hoje", disse o técnico dos leões, em declarações ao 'Canal 11' após o dérbi.





"A reação normal de uma equipa tem qualidade, só isso", terminou.