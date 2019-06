Nuno Dias: «Benfica ganhou porque foi mais eficaz»

Ainda que bastante crítico devido à expulsão de Dieguinho, Nuno Dias considerou que o Benfica foi "um justo vencedor" no terceiro jogo da final do playoff do campeonato de futsal , mas deixou a promessa de que a formação leonina irá voltar ao Pavilhão da Luz para um quinto jogo (para tal tem de vencer o quarto, a disputar no Pavilhão João Rocha)."Na expulsão do Dieguinho, a primeira agressão é do Robinho. Vejam as imagens, vejam quem agride primeiro e depois escrevam. Mas também não foi por aí que o Sporting perdeu o jogo. O Benfica ganhou porque foi mais eficaz, mesmo com uma excelente reação da nossa parte e que penso que era justo o empate, por tudo os meus jogadores fizeram. O Benfica foi um justo vencedor, porque foi mais eficaz, aproveitou as oportunidades e geriu melhor o jogo.[Sobre as alterações na equipa] O plantel tem qualidade na sua globalidade. Com o esforço que é exigido aos atletas em tão curto espaço de tempo, é justo, por uma questão estratégica, gerir o plantel. Conseguimos numa grande parte do jogo melhorar e estivemos bem numa grande parte do jogo.Ainda temos de voltar a jogar aqui na Luz. Vou ganhar o próximo jogo em casa para poder jogar o quinto jogo aqui.[Sobre a aposta em 5-4 apenas a dois minutos do fim] Medo de arriscar? Não tenho. Temos uma estratégia de '5-4' com Dieguinho e Cardinal. Se um foi expulso e o outro estava magoado, não fazia sentido estar a pôr a equipa muito tempo nessa situação."