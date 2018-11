Nuno Dias: «Conseguimos colocar em jogo tudo o que pensámos»

Nuno Dias, treinador do Sporting, mostrou-se agradado com a entrada dos leões com o pé direito na Ronda de Elite da Liga dos Campeões, face à vitória diante do Sibiryak (4-0)"Estou muito satisfeito, porque conseguimos colocar em jogo tudo o que pensámos, idealizámos e treinámos. Estou muito satisfeito com o resultado e com a exibição. Todas as análises que fizemos a esta equipa levavam a crer que uma das estratégias deles passava pelo guarda-redes avançado, quer estivessem na frente ou atrás no marcador. Preparámo-nos muito bem para essa situação", referiu.Sporting e Benfica venceram sem dificuldade nas respetivas partidas inaugurais, algo que Nuno Dias quis salientar: "Esta superioridade diz-me que o futsal português está de parabéns. Não é por acaso que o futsal português tem conseguido feitos extraordinários por essa Europa fora e não é por acaso que o Sporting chega a duas finais consecutivas da UEFA. Estivemos a um grande nível hoje. Só faltam quatro jogos, dois a cada uma das equipas (Sporting e Benfica). Aconteça o que acontecer amanhã (sexta-feira), tudo se vai decidir no domingo".