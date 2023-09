Nuno Dias: «Decisão errada da minha parte acabou por permitir que o adversário chegasse ao golo»

As declarações de Nuno Dias, treinador do Sporting, após perder a Supertaça de futsal para o Benfica () num jogo em que os leões estiveram a vencer por 3-0 mas permitiram a reviravolta do adversário no prolongamento."Em primeiro lugar, parabéns ao Benfica por ter vencido e por ter tido uma desvantagem tão grande frente a uma equipa forte como o Sporting e conseguir levar o jogo a prolongamento. Acreditaram e foram trabalhando para anular a desvantagem. O futsal é mesmo assim, os jogos nunca estão ganhos nem perdidos e hoje foi exemplo disso", começou por dizer o técnico leonino, admitindo uma má decisão da sua parte no final do encontro, quando colocou a equipa a jogar com um guarda-redes avançado: "Quando o jogo estava 4-2 a nosso favor, o Taynan tem uma bola de baliza aberta e podia ter passado o resultado para 5-2 quando faltavam poucos minutos para terminar. O Benfica, depois, fez o 4-3 e, depois, sofremos o 4-4, e o jogo foi para prolongamento. Aí, o jogo foi dividido e, provavelmente, uma decisão errada da minha parte, acabou por permitir que o adversário chegasse ao golo."

E continuou: "Não tenho nada a dizer dos meus jogadores, que tinham muita fadiga acumulada nessa fase. Com cinco faltas, a minuto e meio do fim, havia necessidade de ter a bola e gerir a posse, mas, naquele momento, as coisas não saíram como queríamos. É como o totobola à segunda-feira: se fosse agora, depois de as coisas terem corrido desta forma, poderíamos não ter arriscado desta forma. O jogo é assim. O Benfica ganha e não tenho nada a apontar ao empenho dos meus jogadores. Num jogo equilibrado, caiu para o lado do Benfica", terminou.