Nuno Dias diz que regulamento deveria mudar: «Taynan? Na minha opinião o jogador devia ser expulso»

Após o final do encontro entre Sporting e Elcétrico, para a Taça de Portugal de futsal, Nuno Dias, técnico do Sporting, não se coibiu de comentar o lance que Taynan interrompeu, não estando em jogo, na final da Taça da Liga, contra o Benfica. "Que fique claro: não gostei. Entendo que todas as atitudes antidesportivas devem ser penalizadas. Todas, sem exceção, incluindo esta. Todas as agressões que vimos em pavilhões são atitudes antidesportivas e existem tantas... Eu nunca vi falarem delas tanto como desta. E deixo a pergunta: o que é mais grave? A atitude do Taynan ou tantas atitudes de agressão que acontecem por esse país fora?"

Sobre se o regulamento devia mudar, o técnico leonino foi perentório: "Sim. Na minha opinião o jogador devia ser expulso, assim como todas as agressões deviam ser punidas com cartão vermelho direto e não se vê isso. Aquela situação foi mais mediática e, se calhar, neste momento, serve para desviar atenções, pois falou-se mais do caso do que propriamente do facto de nos últimos 28 dérbis o Benfica ter ganho apenas 5."