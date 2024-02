Nuno Dias e a goleada ao Benfica: «Foi sem espinhas. O Sporting foi superior em todos os momentos»

O Sporting goleou este sábado o Benfica, por 7-3, no Pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga Placard de futsal.





Em declarações no final da partida, Nuno Dias sublinhou a grande exibição que os seus jogadores fizeram, dedicando o triunfo à mãe, que amanhã celebra mais um ano de vida. "Foi uma grande partida, principalmente do Sporting. Acho que fizemos um grande jogo e espero que esta semana se fale deste jogo e daquilo que o Sporting hoje conseguiu fazer. Em termos de qualidade para o nosso futsal, penso que seria bom que se falasse das coisas boas. E [a coisa boa] de hoje foi a partida que o Sporting fez, foi uma exibição fantástica. Quero dedicar esta vitória à minha mãe que faz anos amanhã. Deve estar em casa a tremer e acho que merece, um beijinho para ela", começou por dizer o técnico dos leões, que voltou a analisar o encontro: "Acho que espelha a qualidade que nós apresentámos. Foi sem espinhas. O Sporting foi superior em todos os momentos do jogo. Nos momentos em que o Benfica cresceu, pela qualidade que naturalmente tem, conseguimos juntar as linhas e defender. Há muitos momentos do jogo em que o momento defensivo é importante e o Sporting defendeu bem, contra-atacou bem, finalizou bem, trabalhou bem as bolas paradas e no 4 para 3 também. É dar os parabéns aos nossos adeptos, uma vez mais incansáveis no apoio. Vou-me repetir um pouco, mas também é preciso dizer que fazemos por merecer todo este apoio por parte dos nossos adeptos. Acho que os jogadores fazem por merecer, por aquilo que trabalham e pelo grupo que são. Estou muito orgulhoso", disse.

"Neste momento, esse objetivo não depende de nós, mas sim do que o Sp. Braga vá fazendo. Este jogo só valeu três pontos e aumentámos a distância para o 3.º lugar, que é do Benfica. Temos de esperar que o Sp. Braga escorregue, não ganhe ou perca em algum lado. A nós, cabe-nos ganhar os nossos jogos e esperar que isso aconteça", terminou.