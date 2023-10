Nuno Dias e a vitória do Sporting na Luz: «Foi sem espinhas»

Nuno Dias considera que o Sporting foi claramente um justo vencedor no dérbi com o Benfica, que terminou com goleada dos leões por 4-1, em partida da 4.ª jornada da Liga Placard. O treinador verde e branco confessou que não esperava uma resposta tão positiva por parte dos seus atletas, a quem voltou a deixar muitos elogios."Foi sem espinhas, o Sporting foi melhor e ganhou bem. A margem é dilatada, a diferença não foi esta neste jogo mas o Sporting mereceu e ganhou bem. Acho que os meus jogadores estão de parabéns. Apesar de todo o esforço das últimas semanas, hoje superaram aquilo que eu achava que eram capazes de fazer, todos os dias me surpreendem e hoje novamente. Não pela qualidade, que sei que têm, mas pelo esforço que foram tendo nestes últimos dias e como se uniram e construíram um resultado que não deixa qualquer dúvida", analisou Nuno Dias, em declarações ao Canal 11.O técnico considera que os erros cometidos na Supertaça, conquistada pelo Benfica, foram agora resolvidos: "O erro na Supertaça foi meu, eu é que arrisquei numa altura em que, se calhar, hoje não o faria. Com boa intenção mas com má prestação, pois não deu resultado e traduziu-se numa derrota nossa. Corrigimos algumas coisas, como no 1x1. Na estratégia melhorámos e marcámos assim o primeiro golo."