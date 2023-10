Nuno Dias é amnistiado pelo Papa e escapa a processo disciplinar por críticas à arbitragem

Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, foi amnistiado pelo Papa das declarações a reclamar de algumas decisões da equipa de arbitragem no jogo 2 da final da Liga Placard da última temporada, que o Benfica venceu por 3-2 no pavilhão da Luz. Em direto para o Canal 11, o técnico de 50 anos mostrou-se bastante indignado pelos "agarrões" aos jogadores do Sporting, nomeadamente ao pivô Zicky."Parabéns ao Benfica pela vitória. Permita me que diga que não é isto que se quer para o futsal. Não é isto que se quer para o jogo, se continuarem a permitir que em todos os lances os jogadores do Sporting sejam agarrados, dentro e fora da área, e que não haja penalizações para isso, se querem isso para o futsal, então está tudo bem. Inacreditável, a forma como os nossos pivôs todos, e nós vamos rodando os três e vai acontecendo o mesmo com os três, a forma como são agarrados em todos os lances… e eu acho que as faltas marcadas, foram (...) uma ao Zicky, uma Sokolov e penso que uma ao Afonso, já para não dizer que o Afonso tinha que ver o segundo amarelo naquele lance ali. Queriam mais jogos? Era isso que queriam? Vamos fazer mais jogos! Não há problema nenhum, no sábado estaremos no Pavilhão João Rocha para disputar o terceiro jogo", desabafou, após o jogo, na 'flash interview'.Também Miguel Afonso, responsável pelas modalidades dos verdes e brancos, e André Bernardo, vice-presidente, arrasaram os árbitros, mas neste caso após o jogo 3, que terminou com vitória leonina por 3-2 no João Rocha, denunciando as "agressões" dos jogadores do Benfica sobre Zicky e, no caso de Miguel Afonso, também a arbitragem do jogo 3 da final do campeonato de hóquei em patins contra o rival, que ganhou por 4-2. No entanto, todos receberam perdão de pena e o processo acabou por ser arquivado."Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 1.º, 2.º e 6.º da Lei n.º 38-A/2023, de 2 de agosto, estão abrangidas pela amnistia aí estabelecida as sanções relativas a infrações disciplinares praticadas até às 00:00 horas do dia 19 de junho de 2023, desde que à prática destas não corresponda a aplicação de sanção superior a suspensão e que as mesmas não constituam, simultaneamente, ilícitos penais não amnistiados, nos termos do artigo 7.º da referida Lei", pode ler-se no acórdão publicado.Recorde-se que o Sporting já tinha sido amnistiado do castigo de um jogo à porta fechada, em consequência de incidentes ocorridos (mau comportamento dos adeptos) na Supertaça de 2022, realizada em setembro desse ano no Centro de Congressos de Matosinhos. Os leões haviam sido condenados à realização de um jogo à porta fechada e a uma multa total de 1.275 euros.Já Mário Silva, técnico do Benfica, também deixou fortes críticas à arbitragem em declarações ao Canal 11 logo após o jogo 4, que consagrou o Sporting campeão em pleno pavilhão da Luz (triunfo por 2-1), mas, ao contrário do que aconteceu com Nuno Dias, Miguel Afonso e André Bernardo, o Conselho de Disciplina da FPF não as considerou suficientemente graves para ser aberto um processo disciplinar."Tive o cuidado, num duelo de duas equipas de excelência, de elogiar, numa arbitragem que, como todos, pode cometer erros. Mas se levar a arbitragem para o lodo trouxer frutos paras o futsal, vamos levar. É uma vergonha o que se passou hoje. É preciso lançar comunicados e condicionar a arbitragem? Nós elogiámos mesmo em momentos menos bons. Não é mensagem direta ao Sporting, que ganha porque aproveitou melhor os momentos do jogo, não sendo em momento deste jogo algum superior ao Benfica: o homem do jogo esteve na baliza deles na segunda parte. Se falar de arbitragem trouxer sucesso, nós estamos dentro, para isso", disse na altura.