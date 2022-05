Nuno Dias e Rocha em acesa troca de palavras na final da Taça: «Não respeitaste o Sporting!»

Nuno Dias, treinador do Sporting, e Vinícius Rocha, pivô brasileiro que já representou os leões (entre 2018 e 2020) e que hoje veste as cores do Benfica, tiveram uma acesa troca de palavras nos instantes finais do dérbi entre Benfica e Sporting na final da Taça de Portugal de futsal.

O treinador leonino foi na direção do seu ex-pupilo, exigindo-lhe "mais respeito". Em causa estarão as celebrações do pivô brasileiro do Benfica no momento do segundo golo apontado esta noite, que resultou no 2-2 ainda na primeira parte do encontro.

"Tens de ter mais respeito pelas pessoas. Tens de ter mais respeito. Tu não respeitaste o Sporting", começou por dizer o técnico dos leões, que recebeu de pronto uma resposta do brasileiro. "Escuta! Tu falaste, agora vais ter de ouvir! O Merlim fez o golo e comemorou aqui. Olha o primeiro golo! Olha o primeiro golo! O Merlim fez o golo aqui. Escuta!", atirou.

De seguida, Nuno Dias voltou a responder a Rocha. "O Merlim não jogou no Benfica. O Merlim não jogou no Benfica", disse, enquanto se encaminhava novamente para a zona do banco dos leões. Entretanto, foi ainda possível ouvir na transmissão televisiva do encontro um elemento do banco dos leões a acrescentar: "Ó Rocha, joga a bola! Rocha, joga a bola, car****!".

Depois disto, os ânimos acalmaram, com a ajuda de Cardinal e de um outro elemento da equipa técnica dos leões que separaram os dois intervenientes, e o encontro seguiu sem mais incidentes até ao apito final, que acabou por confirmar a vitória do Sporting por 4-3.