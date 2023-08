Nuno Dias: «Equipa oscilou muito»

Nuno Dias, treinador do Sporting, analisou assim a prestação leonina na derrota (3-6) com o Kairat, no Record International Masters Cup: "A equipa oscilou muito, com coisas boas, como as duas recuperações no marcador e a possibilidade de passarmos para a frente, e outras incompreensíveis, como os problemas sentidos em transições simples, em lances de contra-ataque, em livres que deram dois golos ao adversário ou no excesso de faltas que cometemos", referiu, no final do jogo.





O responsável leonino acredita que o grupo vai crescer. "Era impossível estar tudo bem em tão pouco tempo e vamos analisar e corrigir os erros que cometemos", adiantou Nuno Dias.

Na mesma direção apontou Zicky Té, autor de um dos golos dos leões. "Soubemos recuperar de duas desvantagens, mas cometemos muitos erros e de certeza que iremos melhorar e chegar à altura das decisões num nível mais elevado", assinalou.