Nuno Dias: «Esperamos que, para já, os reforços do Benfica não tenham o rendimento que sabemos que vão ter»

Sporting e Benfica dão o pontapé de saída na temporada de futsal neste domingo, às 17 horas, com o Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos a receber a Supertaça. Na antevisão da partida, Nuno Dias deu ênfase ao facto de, nesta semana, já ter conseguido trabalhar com a equipa toda junta, isto depois dos compromissos das seleções.

“Felizmente a equipa já está toda junta. Passámos alguns tempos difíceis com as ausências, mas a equipa está bem, focada, ciente das dificuldades e preparada para aquilo que o Benfica vai apresentar. Controlo emocional? Espero que não seja a chave para quem vai vencer, esse é apenas mais um fator. Quando os outros fatores se equilibram, esse pode ter um pouco mais de importância, mas não me parece que seja decisivo. Os dérbis são jogos com uma carga emocional muito grande e isso não nos permite fazer aquilo que muitas vezes queríamos, mas espero que isso seja um aspeto importante e não decisivo. O Benfica investiu bem e escolheu bem os jogadores que contratou. Da nossa parte é esperar que eles, para já, não tenham os rendimentos que sabemos que vão ter”, começou por dizer.



O treinador dos leões cumpriu recentemente 10 anos à frente do clube, num cenário que, admite, não imaginava quando chegou: “Esta longevidade num clube deve ser recorde, é algo estranho e que normalmente não acontece. Felizmente tem acontecido por boas razões, sabemos que os resultados é que ditam o que vai acontecer na nossa vida. Isso é mau, porque às vezes estamos a fazer as coisas bem e perdemos e noutras vezes estamos a fazer as coisas bem e perdemos. Quando entrei tinha uma confiança muito grande no que fazia e sabia que havia uma probabilidade grande de as coisas correrem bem, mas não podemos contar só com a nossa parte”, considerou Nuno Dias.