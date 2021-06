Nuno Dias: «Está 1-0. Faltam duas vitórias ao Sporting para ser campeão»

O Sporting derrotou o Benfica e abriu vantagem na final do playoff do campeonato de futsal, mas para Nuno Dias este foi apenas um jogo e ainda há muito mais pela frente. Em jeito de análise à partida desta noite, o técnico leonino considerou o resultado justo, por ter visto um Sporting mais forte do que os oponentes, mas assume que nem tudo foi perfeito e é isso que quer corrigir já no domingo.





"Foi um jogo duro, como estava a contar. Foi um jogo equilibrado, nem sempre bem jogado, mas com equipas a entregarem-se a 100% em todos os lances. Foi um jogo difícil para as três equipas. Às vezes por culpa nossa também, que dificultamos a tarefa dessa terceira equipa. O que aconteceu dentro do campo, o Sporting foi mais vezes melhor do que o Benfica, apesar do Benfica ter sido superior noutros momentos. Mas o resultado é justo, a vitória é justa, mas é apenas 1-0. É importante vencer o primeiro jogo, o segundo e o terceiro. Está 1-0. Faltam duas vitórias ao Sporting para ser campeão. Ao Benfica faltam três. Está tudo em aberto. Agora é descansar, recuperar, porque domingo há jogo difícil novamente", começou por apontar, ao Canal 11.Questionado sobre se viu esta atuação como uma noite em que tudo correu bem, Nuno Dias... não viu da mesma forma. "Se considerei que houve momentos em que o Benfica foi melhor é porque temos de melhorar. Não fomos pressionantes, deixámos o Benfica controlar a bola, podemos melhorar nas saídas do Roncaglio, há sempre coisas a melhorar... A bola parada, ofensiva e defensiva, não podemos sofrer... Houve erros que podemos corrigir. Não criámos nas bolas paradas, tanto pode demérito nosso como por mérito do Benfica. Há sempre coisas para melhorar, mesmo quando corre bem. Vamos analisar, para que, nestes poucos dias que restam para o jogo, possámos corrigir essas situações", concluiu.