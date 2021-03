Nuno Dias: «Este foi dos troféus que me deu mais gozo vencer»

Nuno Dias, treinador do Sporting, considera que o Sporting foi um justo vencedor da Taça da Liga de futsal, na sequência da goleada (6-2) ao Benfica.





"Agradecimento especial à equipa técnica que tenho, que proporcionaram que a nossa equipa se mostrasse aqui a bom nível físico. Esta Taça da Liga, como já sabem tive a felicidade de ganhar alguns troféus no Sporting, e este troféu, por norma, não é tão valorizado pela massa adepta. Este troféu foi dos que mais gozo me deu vencer, com um plantel cheio de limitações, com a situação do Cardinal, com a integração dos miúdos, como o Zicky, que hoje esteve fantástico. Mas isto não chega, agora é dar continuidade", começou por dizer ao Canal 11.Guitta realizou várias defesas e Nuno Dias lembrou que essa é precisamente a sua função: "Eu acho que o mais importante foi a equipa e o grupo. Quando falamos muito da exibição do guarda-redes parece que desvalorizamos o resto. O Guitta está lá é para defender."