Nuno Dias: «Estou muito contente pelo desempenho dos meus jogadores, estiveram extraordinários»

Nuno Dias, treinador do Sporting, sublinhou a qualidade do plantel do Benfica, na capacidade de resposta que as águias tiveram "as coisas estavam encaminhadas a favor" do Sporting, recordando o momento em que Chishkala e Rocha, em questão de segundos empataram a final a dois golos ainda na primeira parte.

"[Jogo foi decidido num detalhe?] Sim. Contra um adversário poderoso, um adversário que numa fase difícil da primeira parte conseguiu virar o jogo já na segunda parte e passar para a frente quando as coisas estavam encaminhadas a nosso favor", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na 'flash' do Canal 11 logo após a entrega das medalhas.





Nuno Dias aproveitou ainda para salientar a grande resposta dos seus jogadores, que conseguiram voltar novamente à frente do marcador e conquistar mais um troféu nacional. "Só um grande adversário é que conseguia criar-nos as dificuldades que criou, virar o jogo da maneira como virou e assim como também tivemos um grande adversário só também um grande Sporting é que conseguia ir buscar forças e conseguir dar a volta novamente a um resultado que estava adverso. Acho que foi um grande jogo, com grandes golos, boas jogadas, bons movimentos, boas defesas dos guarda-redes, bons lances... Este jogo teve de tudo. É dar os parabéns. Na última Taça da Liga falaram tanto sobre esse dérbi, que tinha de ser mais bem jogado e acho que hoje demos a resposta. Foi um dérbi muito bem jogado pelas duas equipas, disputado, como são todos os dérbis, e no final a vitória sorriu para o Sporting. Acho que fizemos por merecer. Estou muito contente pelo desempenho dos meus jogadores, estiveram extraordinários. Foi muito bom. Muito bom", terminou.