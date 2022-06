Nuno Dias homenageado pelo ISCE: «Dá-me responsabilidade de não querer parar por aqui»

Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, recebeu esta terça-feira o título de Professor Especialista Honoris Causa no Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo (ISCE). O técnico, de 49 anos, assumiu tratar-se de um "orgulho e responsabilidade" ser alvo deste reconhecimento "especial"."É o reconhecimento do mérito desportivo académico. Do percurso onde inicie funções como docente, por ter chegado aqui sem descurar a parte académica e curricular. Digo muitas vezes aos meus alunos que, se formos organizados, conseguimos ter tempo tempo para fazer tudo a que nos propomos. Temos é de ser organizados e metódicos. Fui conseguindo isso e conciliando a parte académica com a desportiva", declarou, aos jornalistas, no final da cerimónia, que contou com a presença, entre outras personalidades do futsal e do desporto nacional, de Frederico Varandas, presidente do Sporting, Fernando Gomes, presidente da FPF, e Jorge Braz, selecionador nacional."É também o reconhecimento daquilo que sou e o que represento para as minhas pessoas, os que trabalham comigo, família e amigos. Ver uma sala com tanta gente, repleta, vindas de todos os cantos do país só para estarem presentes num momento tão especial, até adversários... Colegas de escola, amigos, colegas de faculdade de 1997… é um motivo de muito orgulho para mim, de muita alegria. Como todos os reconhecimentos que tenho, dá-me responsabilidade no sentido de não querer parar por aqui. Vai-me obrigar a ser melhor amanhã, ainda melhor depois de amanhã e assim sucessivamente. Não que seja preciso justificar este titulo, mas é a minha essência. Só aprendendo todos os dias podemos chegar a um patamar destes", acrescentou Nuno Dias, que recebeu a distinção sob o olhar atento de vários jogadores do plantel do futsal leonino.