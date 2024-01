Nuno Dias lembra que na Taça da Liga não há "segunda oportunidade": «Quem perde vai para casa»

O treinador do Sporting assumiu esta quarta-feira objetivo de reconquistar a Taça da Liga de futsal, mas assegurou que o foco estará "numa eliminatória de cada vez", na final a oito que arranca na quinta-feira na Póvoa de Varzim.

"São sempre boas as sensações de marcar presença nesta fase final da Taça da Liga. O objetivo é vencer a competição, com a noção das dificuldades e olhando sempre para uma eliminatória de cada vez", disse Nuno Dias.

A formação lisboeta, finalista vencida na edição da época passada, vai encontrar nos quartos de final da prova a AD Fundão, numa partida agendada para as 17:00, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, mas Nuno Dias garante um Sporting "em alerta". "É um adversário que se reforçou bem para a segunda parte da época. Eliminou o Eléctrico há poucas semanas, o que nos leva a uma desconfiança acrescida e a um alerta ainda maior sobre a sua valia. Será um jogo muito difícil", analisou o técnico.

Por isso, Nuno Dias quer que uma equipa com "atitude e compromisso competitivo, qualidade individual e coletiva e confiança em todos os momentos do jogo". "As características destes jogos difere dos restantes pelo facto de não haver segunda oportunidade para corrigir. Quem perde vai para casa", acrescentou.

No lado da AD Fundão, o técnico João Nuno Ribeiro também vincou as ambições da equipa para esta competição, lembrando as sete presenças nas nove edições da prova. "Sentimos que temos alguma responsabilidade na competição, apesar de não termos sido muito felizes no sorteio. Vamos conscientes das dificuldades que iremos encontrar, contra um dos totalistas da competição", partilhou,

O técnico da equipa da Beira Baixa reconheceu as dificuldades de defrontar o Sporting, mas lembrou que nos últimos duelos tem criado dificuldades aos leões. "Temos de ser muito mais competentes. Queremos estar a um nível que promova o futsal, dignifique a competição e, acima de tudo, a região, a cidade e o símbolo que trazemos ao peito", acrescentou João Nuno Ribeiro.

Este primeiro dia de competição da final oito da Taça da Liga de futsal terá o pontapé de saída entre o Leões Porto Salvo e o Caxinas Poça Barca, logo às 11:00 desta quinta-feira.

O técnico do conjunto de Porto Salvo, Cláudio Moreira, partilhou com o objetivo da equipa é ir "o mais longe possível". "As aspirações são as mesmas que o clube e equipa sempre ambicionaram com o trabalho que realizam diariamente, nomeadamente chegar o mais longe possível, apresentar qualidade e superação nos momentos adversos para tentar vencer", disse o técnico do conjunto da região de Lisboa.

Sobre o adversário, Cláudio Moreira falou num "Caxinas com muita qualidade, bem dirigido, que se encontra em crescimento, onde alia a experiência à juventude irreverente". "Neste tipo de competição o que determina o sucesso são os detalhes durante os 40 minutos e esses detalhes espelham-se na consistência das ações e comportamentos para competir", acrescentou o treinador do Leões do Porto Salvo.

Do outro lado, a equipa vila-condense, que joga praticamente em casa, promete uma postura "ambiciosa, séria e rigorosa" para encarar esta competição. "Esta prova é composta de três finais e somente a encarando dessa forma se poderá ter sucesso. É nesse registo que pretendemos atuar. O facto desta edição ser realizada perto dos nossos adeptos ainda se torna mais aliciante e motivadora.", disse o timoneiro da formação caxineira, Nuno Silva.

O treinador do conjunto nortenho considerou o Leões de Porto Salvo "um adversário de grande qualidade" e espera "um jogo bastante dinâmico, competitivo e variado". "Temos competência e qualidade para disputar o jogo de forma clara e queremos estar no jogo de uma forma positiva, competitiva em todos os momentos para podermos continuar na prova", concluiu Nuno Silva.