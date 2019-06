Nuno Dias: «Não merecíamos ir a prolongamento, quanto mais estar a perder nos 40'...»

No final do terceiro jogo , Nuno Dias tinha prometido uma equipa que tudo faria para levar a final do playoff à quinta partida e esta quinta-feira viu os seus pupilos cumprirem o seu desejo, ao vencerem por 5-3 para forçar a disputa da 'negra' . Um jogo com oito golos, apenas resolvido no prolongamento, mas que para o técnico do Sporting deveria ter sido decidido bem mais cedo, tal foi a superioridade da sua equipa."Consegue empatar [a 30 segundos do final], porque é uma equipa de campeões, uma equipa que acredita até ao fim, que sentia a tamanha injustiça que estava a ser aquele resultado. Não merecíamos ir para prolongamento, quanto mais estar a perder nos 40 minutos. Fomos claramente melhores. Conseguimos chegar ao empate a 30 segundos do fim numa ação brilhante do Rocha. Não é minha política falar individualmente, mas ele esteve hoje a um nível extraordinário.Tínhamos dito que tudo iríamos fazer para regressar à Luz para o quinto jogo. Era, obviamente, difícil, mas a minha confiança era grande. Confio muito na minha equipa técnica e acredito na qualidade, no empenho e no espírito de solidariedade dos meus jogadores.Considero que este foi o jogo mais desequilibrado das finais, mesmo não tendo sido o resultado mais desequilibrado. Na primeira parte, o nosso adversário fez o golo na grande penalidade e não me lembro de mais ações. Parece-me pouco para uma equipa da qualidade do Benfica, uma equipa de grande qualidade. Depois houve uma reação natural. O Sporting foi melhor do que o Benfica, a vitória é completamente justa e é completamente injusto termos ido a prolongamento.Não costumo comentar comentários. Se falou da arbitragem, recordo-me já de três lances: mão de Roncaglio fora da área que dava direito a cartão vermelho, penálti sobre João Matos quando leva pontapé na cabeça na primeira parte e mão de André Coelho a cortar a bola que ia para a baliza e que era punível com cartão vermelho. Não me lembro de qual o lance em que o Benfica quer falar do árbitro.A diferença entre o Nuno Dias e o treinador do Benfica é que eu queixei-me de lances, mas não deixei de dizer que o Sporting perdeu porque o Benfica foi melhor. Não sei se isso aconteceu hoje, não sei se houve frontalidade para dizer que o Sporting foi melhor."