Nuno Dias: «Não sei se em Portugal têm noção do feito que o Sporting alcançou hoje»

Na primeira declaração após a conquista da Liga dos Campeões de futsal, Nuno Dias enalteceu a união do grupo do Sporting e lembrou a magnitude do feito conquistado pelos leões, que nesta final-8 afastaram o campeão russo, espanhol e europeu.





"Esta equipa merece muito mais respeito por parte de tudo e todos do que o que foi demonstrado. Depois, ao falarem em jogadores formados no clube, e que foram importantes e decisivos, quero deixar um agradecimento especial a todos os treinadores da formação. Todos, até os que passaram antes que tiveram responsabilidade na formação dos que estiveram aqui. Por isso chegaram aqui preparados para fazer um excelente trabalho""O meu sentimento é de orgulho, um orgulho enorme. Sinto algo parecido com o que disse o João Matos. Esta equipa, quando quiserem falar em equipa, olhem para este grupo que veio à Croácia e está aí a definição de um verdadeiro grupo, do que é compromisso e do que são os comportamtentos de um grupo para conseguir êxitos coletivos. Nunca estive num grupo assim. Tenho um orgulho enorme de fazer parte dele.""Por último, não sei se o mundo do futsal, em Portugal mais propriamente - é algo que deixo algo no ar -, se fazem ideia do feito que o Sporting alcançou hoje. Sei que vão dizer que foi espetacular, que ganharam a segunda Champions. Mas têm verdadeiramente noção do que o Sporting fez na Croácia? Em cinco dias venceu em três jogos o campeão russo, espanhol e europeu. Se têm noção daquilo que o Sporting alcançou hoje. Só deixo isto no ar para pensar e comentar"."Ao intervalo senti que equipa estava demasiado ansiosa em alguns momentos e isso toldou-nos o raciocínio, estávamos a a ser demasiado emocionais. Se calhar também eu e a euqipa técnica. Na 2.ª parte corrigimos esse aspeto e melhorarámos, para não ter medo de jogar nem de assumir o jogo. A saber que um golo nos colocava novamente no jogo e ter confiança na nossa qualidade. Corrigimos uma ou outra situação das subidas do Guitta, outra de estratégia. Uma até deu golo, do Erick, de cabeça", acrescentou Nuno Dias.Curiosamente na 2ª parte senti-me tranquilo, na 1.ª não. Mesmo a perder 2-0 senti-me tranquilo, senti boa resposta da equipa e era essa a melhor forma de ajudar. Felizmente correu bem, houve a reviravolta. Já não consigo ter grandess adjetivos para elogiar estes jogadores. Espero que o Mrerlim seja considerado o melhor jogador do Mundo e o Guitta seja o melhor guarda-redes", concluiu o técnico, que tinha ao seu lado, precisamente, Merlim. E oo ítalo-brasileiro respondeu: "E você o melhor treinador", expressão que motivou risos na sala.