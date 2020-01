Nuno Dias: «Nós fizemos menos com mais, eles fizeram mais com menos»

O Benfica venceu este domingo o Sporting por 5-4 e conquistou a Taça da Liga em futsal pela terceira vez consecutiva. No final do encontro, Nuno Dias considerou que o adversário foi mais eficaz e que isso acabou por resolver mais uma edição do dérbi.





"Construímos oportunidades flagrantes em número suficiente para que o desfecho não tivesse sido este. Mas os jogos não se ganham pela quantidade de oportunidades, vencem-se com eficácia. Aí, o Benfica foi melhor e marcou mais um golo do que o Sporting. O jogo resume-se a esta frase: nós fizemos menos com mais, eles fizeram mais com menos", referiu o treinador leonino."Se fizermos uma análise fria à primeira parte, o adversário foi feliz através de um golo de ressalto, que traiu o Guitta. Quando fizemos o 1-0, e até o Benfica fazer o empate, tivemos três ou quatro chances claras de aumentar a vantagem para números expressivos.""No último dérbi estivemos 23 minutos com o Benfica a defender com cinco faltas e não lhes foi assinalada a sexta. Analisem e vejam se não houve três ou quatro situações para falta que não foram marcadas."