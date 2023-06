Nuno Dias: «Para o ano fazemos o tetra»

Nuno Dias sublinhou, após o Benfica-Sporting (1-2), a importância da conquista de mais um título de campeão do Sporting no futsal, assumindo que tem sido "cada vez mais difícil ganhar".

"O que sabe a medalha de campeão? Sabe a um orgulho enorme pelo trabalho desenvolvido ao longo de tanto tempo, de tantos treinos, de duros meses de trabalho. Um jogo contra um adversário duro, que venceu duas das três competições internas, e com mérito. O nosso adversário fez um investimento brutal como todos nós sabemos, mas nós conseguimos, com todo o esforço e toda a dedicação, chegar a este jogo e num pavilhão extremamente difícil sermos campeões", começou por dizer o treinador do Sporting, em declarações aos microfones do 'Canal 11'.

Dedicatória à mãe

"Queria dedicar esta vitória à minha mãe, que deve estar com nervos, que elas ainda se enervam nestes jogos. Não tive a oportunidade de lhe dedicar a vitória na Taça da Liga, assim como na Taça de Portugal, que ela ia fazer anos. Queria dedicar-lhe a vitória depois do jogo na UEFA, mas também não fui capaz, então aproveito para dedicar-lhe hoje."



Futuro

"Eu já passei essa fase [de planear o futuro logo após conquistar um troféu]. Para o ano fazemos o tetra, queremos ser tetracampeões. Já passei essa fase, agora quero festejar. Está cada vez mais difícil ganhar. Agora temos de descansar e depois sim pensar o que será o futuro. Os nossos adeptos que se dirijam ao Pavilhão João Rocha porque nós vamos para lá."