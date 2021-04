Nuno Dias pede "rigor, objetividade, eficácia e inteligência" ao Sporting

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, pediu rigor, objetividade, eficácia e inteligência aos seus jogadores para enfrentarem a 'final a oito' da Liga dos Campeões e manterem o registo invicto da atual temporada.

Os 'leões' ainda não conheceram o sabor da derrota, em 35 partidas já efetuadas na presente temporada, assentes em 32 triunfos e três igualdades, mas tem agora o verdadeiro 'teste de fogo' na fase final da prova continental, que se disputa entre quarta-feira e 3 de maio, em Zadar, na Croácia.

"Temos de ser muito rigorosos, objetivos e eficazes nas oportunidades que nos forem criando, inteligentes nas abordagens, fortes nas situações de um contra um, ser objetivos e eficazes nas transições e em situações de estratégia ofensiva", assinalou o técnico, em declarações à agência Lusa.

Estas características não poderão faltar, mas Nuno Dias realçou também a necessidade do comprometimento com as ideias, a valorização coletiva da equipa, o esforço, a dedicação, a solidariedade e a cooperação entre todos.

O adversário nos quartos de final é o KPRF Moscovo, que se estreou na edição passada logo com um terceiro lugar, na qual Nuno Dias lembrou a eliminação da equipa russa, nas meias-finais, apenas nas grandes penalidades, diante do anfitrião FC Barcelona, que viria a sagrar-se campeão europeu.

"Por si só, sendo campeão russo, já é uma equipa de grande qualidade. O facto de ser uma Liga extremamente competitiva, onde o poder económico é grande e onde os jogadores são escolhidos a dedo, com muito valor e qualidade, já é uma referência para nós", ressalvou.

Contudo, Nuno Dias afirmou que conhece bem a formação com a sigla do partido comunista do país soviético, que conta nas suas fileiras com internacionais russos, espanhóis e brasileiros, o que a torna numa "equipa poderosa".

"Atrevia-me a dizer que, em termos de quantidade e qualidade, poderá ser, juntamente com o Barcelona, a equipa mais poderosa das oito. Na forma de jogar, nas características que tem, no facto de ter um campeonato supercompetitivo, parece-me um adversário extremamente difícil, que tem chances e ambições nesta competição como nós", analisou.

Nuno Dias sente a equipa 'leonina' focada, "com um compromisso e vontade muito grande, ambiciosa e ansiosa para que chegue a viagem para a Croácia e o jogo", mas espera que essa ansiedade "não tolde o raciocínio e os aspetos que têm de ser pensados no jogo".

"Sabemos que, neste jogo, temos 50% de probabilidades de vencer e é com 100% das nossas vontades que nos vamos agarrar a esses 50%", garantiu, admitindo que a mescla de experiência e juventude existente no plantel 'verde e branco' tem fortalecido a equipa.

Com o primeiro objetivo de chegar à 'final a oito' atingido, o Sporting agora tem de "pensar muito bem" em cada encontro, num discurso de "jogo a jogo" que é o que "mais se adequa à situação", num formato em que "não existe tempo" entre rondas, mas será "igual para todos".

"É mesmo um jogo de cada vez. O primeiro objetivo é ultrapassar os russos e chegar às meias-finais. Não vamos pensar em outros voos e em conquistas. Vamos pensar muito seriamente em eliminar o próximo adversário", vincou, considerando que todos pensarão de igual forma.

Entre os quatro jogos que compõem os quartos de final, Nuno Dias entende que "todos serão extremamente equilibrados", à exceção dos espanhóis do FC Barcelona, detentores do troféu, com a tarefa "teoricamente menos complicada" perante o FK Dobovec, campeão esloveno.

O Sporting, vencedor da Liga dos Campeões em 2018/19, defronta o KPRF Moscovo na quinta-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), e, em caso de triunfo, encara, no sábado, o vencedor da partida entre o Inter Movistar, de Espanha, e o Gazprom-Ugra, da Rússia.

A final está marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), com todos os jogos no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, em Zadar, na Croácia.