Nuno Dias: «Qualquer um que ganhasse seria justo porque o Benfica também esteve muito bem»

Nuno Dias analisou nova conquista do Sporting no futsal, desta feita, a Supertaça averbada pelos leões nos penáltis, em Matosinhos.

"Os jogadores do Benfica também se entregaram e se apresentaram com índices de motivação altos, qualquer um que ganhasse hoje seria justo porque o Benfica também esteve muito bem. O equilíbrio é nota dominante nestes jogos. Às vezes pode acontecer um jogo disparar para aqui ou para ali, mas por norma o que acontece é isto. As três equipas fizeram um grande jogo. É decidido nos penáltis, podia ter sido decidido antes mas acho que estamos de parabéns. Mais um troféu para o Sporting. Antes que me esqueça, quero dar uma nota de apreço e de homenagem ao Andrew, fisioterapeuta do Sporting que sofreu um acidente e que não está muito bem de saúde e queria dedicar-lhe esta vitória", frisou o técnico dos leões em declarações ao Canal 11.



Penáltis





"Não é decisivo mas é importante. Mais do que o lado emocional hoje, o Bernardo [Paçó] foi extraordinário nos aspetos técnicos porque defendeu com qualidade técnica. Os jogadores que bateram os penáltis também fizeram-no tecnicamente bem, bateram forte, colocado e desviaram a bola do guarda-redes. Numa final como esta, muitas vezes o caráter emocional não nos permite fazer as coisas como nós gostamos mais mas técnica e emocionalmente eles estiveram muito bem. O jogo foi muito disputado e muito difícil. Os jogadores acabaram num sofrimento muito grande, mas no fim fica para a história mais uma Supertaça para o Sporting, mais um título, mais um troféu. Os jogadores estão de parabéns, fizeram uma grande partida."